Московские учителя рассказали школьникам, как подготовиться к ЕГЭ без паники

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в этом году для одиннадцатиклассников с 3 июля. О том, как подготовиться к экзамену без паники, ТАСС рассказали столичные учителя.

В московском департаменте образования и науки подчеркнули, что главное, что волнует выпускников в этот период - как справиться со стрессом перед экзаменом, уложиться в отведенное на ЕГЭ время и набрать максимум баллов, необходимых для поступления в вуз.

"Педагоги столичных школ ежедневно согласно расписанию проводят онлайн-консультации для выпускников, выбравших их предмет для сдачи. Такие занятия удобны и полезны тем, что учителя вместе с ребятами определяют темп, объем и время их проведения, то есть подходят индивидуально к каждому одиннадцатикласснику. При этом педагоги не только разбирают примеры экзаменационных заданий, но и делятся советами, как правильно организовать подготовку, как максимально эффективно распорядиться отведенным временем на самом экзамене, как побороть волнение и настроиться на позитивный лад", - отметили в департаменте.

Сейчас школьники всю полезную информацию, касающуюся подготовки к ЕГЭ, могут узнать на московском портале "Школа большого города". Там создан специальный раздел "В помощь выпускнику - 2020". В разделе собрано все необходимое для качественной подготовки к экзаменам - это и диагностические работы, и онлайн-занятия, и консультации психологов. По мнению педагогов столицы, к каждому экзамену важно готовиться и психологически.

По словам учителя физики школы №57, эксперта ГИА-11 по физике (государственная итоговая аттестация в 11-м классе) Георгия Никулина, лучшим лекарством от страха перед ЕГЭ являются знания и тренировка. "Знания не только самого предмета, но и того, как устроен экзамен. Например, главный страх на ЕГЭ по физике связан со сложностью задач. Хочу успокоить выпускников. Тестовая часть экзамена - это в основном задания базового уровня сложности, только пять из них являются заданиями повышенного уровня, и, правильно решив их, вы получите не ниже 70 баллов", - сказал он.

Никулин считает, что накануне любого экзамена необходимо выспаться и побольше гулять, особенно если на улице хорошая погода. "Поделюсь личным опытом, как провести день перед самим экзаменом. На прогулку я обязательно брал с собой материалы для подготовки к экзамену - это всегда были материалы по сложным темам - и таким образом запоминал информации больше", - рассказал он, порекомендовав за день до экзамена свести использование смартфона к минимуму, так как это может сказать на общей подготовке.

Написать шпаргалки и оставить дома

Учитель русского языка и литературы школы №463 имени Героя Советского Союза Д. Н. Медведева, эксперт ГИА-11 по русскому языку и литературе Елена Сыромятникова советует оставшееся время до экзамена потратить на повторение и систематизацию материала. "Не надо судорожно пытаться прочитать то, что по каким-то причинам не было прочитано. Просто примите как факт, что на экзамене вы будете оперировать тем багажом текстов, который у вас уже есть. Доказано, что не проработанный заранее текст только сбивает ученика с толку, вызывая на экзамене поток путаных ассоциаций", - сказала она.

При этом, добавила эксперт, может быть полезным написание шпаргалок, поскольку это помогает систематизировать знания, а некоторые выпускники считают, что шпаргалки дают ощущение защищенности. Однако на экзамен их приносить категорически не следует, подчеркнула она.

"Пытаться списать или как-то еще обмануть систему - заведомо неоправданный риск и лишние нервы <...> Помимо того, что вы и так будете нервничать из-за самого экзамена, вы будете переживать еще и из-за того, как бы не обнаружились шпаргалки, думать, как бы ими умудриться воспользоваться. И потеряете драгоценное время, а может, и возможность вообще закончить экзамен", - пояснила Сыромятникова.

По мнению педагога, самая главная проблема сдающих ЕГЭ по литературе - это нехватка времени. Поэтому на экзамене важно правильно распределить силы, отметила она и порекомендовала разделить прохождение заданий на два этапа.

"Начните с легкого, в нашем случае - с теста. Потратьте на него максимум 15 минут. В этот момент вы успокоитесь, голова начнет работать более ясно и четко, вы войдете в рабочий ритм, начнете чувствовать себя увереннее. И тогда можно приступить к развернутым ответам на задания. На них тоже должно уйти примерно по 15 минут на каждое, а потом уже можно спокойно вернуться к тем заданиям, которые вначале показались сложными. Чаще всего это мини-сочинения на сопоставление", - утолила эксперт.

Повторение базовых основ

По словам коллеги Сыромятниковой, учителя информатики школы №463, лауреата профессиональной олимпиады "Новый учитель новой информатики. Перезагрузка 2020" Сергея Ишунькина, подготовка к ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) состоит из повторения базовых основ и "набивания руки".

По его словам, помимо базовых знаний и навыков, существенную помощь могут оказать компетенции, которые школьники получают на занятиях в кружках, посещая спецкурсы и дополнительные занятия, например, в рамках проекта "Субботы московского школьника", решая творческие задачи.

"При подготовке к ЕГЭ советую своим одиннадцатиклассникам четко знать процедуру проведения экзамена, уметь правильно в ходе него распределить время, то есть знать, что за чем решать, какие задания выполнять в первую очередь, а что выполнить позднее, уметь применить теоретический материал, внимательно читать условия задачи", - добавил Ишунькин.

ЕГЭ-2020

Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которое планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в экзаменах в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.

При проведении ЕГЭ в столице обеспечат соблюдение всех санитарных требований для защиты детей и взрослых от риска распространения вирусной инфекции. Будет проведена генеральная уборка помещений школ дезинфицирующими средствами. При входе в здания школ, где расположены пункты сдачи ЕГЭ, установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, а сотрудники будут измерять температуру у всех входящих с помощью бесконтактных термометров. Также будет составлен график посещения экзамена для выпускников, их обеспечат перчатками и масками и рассадят за партами так, чтобы дистанция составляла от 1,5 метра.

В Москве в этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тыс. выпускников, в том числе 57,5 тыс. - это те, кто окончил образовательные учреждения, подведомственные городскому департаменту образования и науки. Почти 7 тыс. столичных выпускников получили аттестаты с отличием.