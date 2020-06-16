В Москве отреставрируют особняк, где жил Станиславский

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Особняк купцов Марковых, в котором в начале ХХ века располагалась квартира режиссера Константина Станиславского, отреставрируют в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департаменте культурного наследия.

"Богато украшенный особняк Марковых на улице Каретный Ряд нуждается в проведении комплексной реставрации. Недавно к нам поступил проект будущих работ по сохранению, который в настоящий момент подробно изучают эксперты. Исторический облик будет возвращен и фасадам, и интерьерам памятника. Ранее специалисты провели масштабные научно-исследовательские и изыскательские работы, на основании которых и был подготовлен проект реставрации", - приводят в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В ходе предварительных исследований эксперты обнаружили биоповреждения важных элементов крыши, в том числе обрушение и провисание отдельных участков. В неудовлетворительном состоянии находятся инженерные коммуникации и некоторые другие элементы дома-памятника.

По данным министерства, проектная документация сейчас находится на согласовании в Мосгорнаследии. Только после его согласования и получения официального разрешения на проведение работ, начнется реставрация. Все этапы пройдут под контролем департамента культурного наследия.

Особняк купцов Марковых был перестроен в 1812 году после пожара. Здание находилось в собственности семьи предпринимателей Марковых, которые владели фабрикой по изготовлению экипажей. Станиславский жил здесь с 1903 по 1920 годы. Согласно архивным данным, в 1920-м территория бывшего экипажного заведения вместе с рядом соседних участков была передана под размещение автобазы № 1 Совнаркома. После этого было принято решение расселить жилые квартиры.