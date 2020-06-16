Прием заявок для подростков в программу "Лето в новом формате" стартовал в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центр "Моя карьера" в Москве запускает бесплатные онлайн-программы летней занятости для молодежи, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Мы даем подросткам возможность провести это лето полезно и интересно. Понять себя, стать увереннее, получить новые знания и навыки, которые станут залогом их успешной карьеры в дальнейшем. Будущее начинается сейчас, а каждый прожитый с пользой день сегодня станет ступенькой к успеху во взрослой жизни. В проекте примут участие 3000 человек", - приводятся в сообщении слова директора специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирины Швец.

Одной из летних программ Центра станет школа "Лето моей карьеры", которая пройдет в онлайн-формате со 2 по 24 июля. Проект рассчитан на учащихся от 14 до 17 лет с активной жизненной позицией, стремящихся стать лучше, быть полезными обществу, желающих построить карьеру с учетом требований времени. По словам организаторов, молодые москвичи смогут найти ответы на непростые вопросы о себе и своих способностях, стать частью уникального городского проекта, больше узнать о профессиях настоящего и прокачать навыки будущего.

В рамках проекта юных жителей города ждет участие в вебинарах и деловых играх, онлайн-экскурсии в крупные компании, ВИП-лектории с увлекательными историями от профессионалов.

"Чтобы принять участие в онлайн-школе, необходимо до 29 июня зарегистрироваться на сайте центра. Стать участником может любой юный житель Москвы, имеющий московскую прописку или регистрацию, нужен только небольшой набор документов", - говорится в сообщении.