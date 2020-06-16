Пробки в Москве достигли 8 баллов в день открытия летних веранд и музеев

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером во вторник достигла 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

16 июня в столице были сняты принятые из-за ситуации с коронавирусом ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, также заработали летние веранды кафе.

По данным на 18:40 мск, движение затруднено почти по всей длине Садового кольца, бульварам и Третьему транспортному кольцу, по Москворецкой и Софийской набережным. Скорость автомобильного потока снижена на Большом Каменном мосту, Большом Устьинском мосту, Большом Москворецком мосту, Тверской и Моховой улицах, Новом Арбате, улицам Большая Лубянка и Сретенка, проспекте Мира, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, на западе, востоке и юго-востоке МКАД.