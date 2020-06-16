В Москомархитектуре не обсуждали и не согласовывали расширение тоннеля у центра Artplay

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Москомархитектура не согласовывала архитектурно-градостроительное решение проекта перестройки и расширения тоннеля рядом с арт-кластером Artplay. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что данный тоннель перестроят и расширят, чтобы пустить по нему трамвай.

"В социальных сетях появилась информация, что тоннель в Сыромятническом проезде перестроят и расширят. Однако данный проект не получал свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) Москомархитектуры ни в представленном виде, ни в каком-либо другом", - сообщили в пресс-службе.

Центр дизайна Artplay расположен на территории бывшей промзоны в районе Курского вокзала. Он представляет собой креативный кластер с шоурумами, архитектурными бюро и дизайн-студиями.