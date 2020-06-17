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Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

Температура воздуха понизится на 8-10 градусов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное похолодание сразу градусов на 8-10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса - это понижение ощутимое", - сообщил он.

По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. Кроме того, уже в субботу начнутся заметные предфронтальные дожди.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве ожидается 29-31 градус тепла, в четверг и пятницу - 27-29 градусов, в субботу - 24-29, в воскресенье - 18-23 градуса, в понедельник - 17-22.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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