Пользователи московского велопроката совершили рекордные 67 тыс. поездок за один день

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Москвичи в воскресенье, 14 июня, совершили около 67 тыс. поездок на арендованных городских велосипедах за один день, установив рекорд с момента открытия проката в 2013 году. Предыдущее достижение в 48 тыс. поездок за день было зафиксировано 2 июня 2019 года, сообщил ТАСС в среду заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Пользователи установили исторический рекорд за все время существования [московского] велопроката, совершив 67 тыс. поездок за один день - в воскресенье 14 июня. Это на 66% больше, чем в тот же день неделей ранее. Уверен, что поездок будет еще больше, учитывая 30%-ную скидку, которую мы предоставим с 18 июня. Мы видим, как быстро растет запрос горожан на активное перемещение после пандемии. Жители все чаще стараются ходить пешком, ездить на велосипедах и электросамокатах", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что столичный транспортный комплекс будет поддерживать и быстро реагировать на запросы москвичей на альтернативную мобильность - создавать пешеходную и велосипедную среду.

"Пандемия позволила по-другому взглянуть на перемещения, на привычки людей, на инфраструктуру, на активность. Мы сейчас находимся в новом времени и только от нас, жителей, зависит, какой будет жизнь в Москве. Мы рассчитываем на помощь москвичей по улучшению качества пешеходной и велосипедной среды, так как никто лучше жителей не знает их проблем. Направляйте ваши идеи (с хештегом #цоддвработу) или обращения к нам: koordinator-codd@transport.mos.ru, мы проанализируем каждое обращение", - сказал Ликсутов.

16 июня заммэра Ликустов сообщил в своей колонке на едином транспортном портале Москвы, что с 18 июня и до конца сезона стоимость проката городских велосипедов будет снижена на 30%. Пользователям, которые уже приобрели доступ к прокату на сезон ранее, будут предоставлены промокоды на скидку.

Велопрокат в этом году заработал для курьеров и волонтеров столицы 10 апреля. С этого дня пользователи брали в аренду велосипеды уже около 800 тыс. раз. Из них около 500 тыс. раз - с 1 июня, когда прокат заработал для всех желающих.