В Москве 12 поликлиник приняли первых пациентов после работы в качестве КТ-центра

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московские поликлиники, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов. В этих зданиях проводилась диагностика пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все 12 КТ-центров после завершения работы с [зараженными] Covid-19 прошли тщательную дезинфекцию, а медицинские работники - тестирование на коронавирусную инфекцию. Теперь 12 зданий поликлиник вновь открылись для амбулаторного приема по всем направлениям. Врачи уже приняли первых пациентов", - сказала Ракова.

Она добавила, что период работы КТ- и МРТ- аппаратов в данных 12 поликлиниках будет расширен вплоть до сохранения круглосуточной доступности, если это будет востребовано населением. "Лучшие практики, наработанные в период пандемии, мы бы хотели сохранить. В первую очередь - время работы высокоточной диагностической техники", - сказала Ракова.

По ее словам, высокоточная диагностика органов дыхания для пациентов с коронавирусной инфекцией также остается доступной, поскольку в городе в круглосуточном режиме продолжают работу 36 амбулаторных КТ-центров. В центрах, помимо КТ-исследований, пациентам также делают общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на наличие коронавирусной инфекции. "С начала работы во всех КТ-центрах было проведено более 170 тыс. исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание и определить тактику лечения - на дому или в стационаре", - добавила заммэра.

КТ-центры были организованы на базе городских поликлиник по предложению клинического комитета. Широкая сеть КТ-центров позволяет выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать необходимое лечение, а при необходимости госпитализировать пациента в стационар.

В число поликлиник, которые вернулись к плановому приему пациентов, вошли поликлиника №64 на ул. Малая Семеновская, поликлиника №212 на Солнцевском проспекте, консультативно-диагностический центр №6 в Керамическом проезде, диагностический центр №5 на Абрамцевской улице, первый филиал поликлиники №5 в Большом Харитоньевском переулке, поликлиника №2 на Фруктовой улице. Кроме того, к обычному режиму работы вернулись поликлиника №52 на Медынской улице, поликлиника №109 на улице Гурьянова, поликлиника №9 на Перервинском бульваре, поликлиника №11 на улице Кравченко, поликлиника №134 на Новоясеневском проспекте и четвертый филиал поликлиники №115 на Пехотной улице.