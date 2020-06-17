Рентгенологи в поликлиниках Москвы начали использовать голосовой ввод данных

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Отделения лучевой диагностики городских поликлиник переходят на голосовой ввод заключений. Использование новой технологии позволяет облегчить и на 22% ускорить процесс заполнения медицинских документов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь врачу-рентгенологу не нужно вносить заключения вручную, что позволяет специалистам сосредоточиться на более тщательном изучении результатов исследований.

"Новая технология существенно оптимизирует работу врача, сокращая время подготовки протоколов исследований. С помощью голосового ввода время, затраченное на подготовку протокола врачом-рентгенологом, сокращается на 22%. Так, у специалиста появляется больше времени для тщательного анализа результатов исследования и медицинских документов пациента, что в свою очередь значительно улучшает качество диагностики", - сказала Ракова.

Она уточнила, что основные ошибки идентификации голосовых данных заключаются в неправильно распознанных предлогах и несогласованных предложениях. После заполнения протокола врач перечитывает и корректирует неправильно распознанные слова. Как отмечают эксперты Центра диагностики и телемедицины, сегодня система обучена распознавать речь даже с сокращениями, аббревиатурами и специфическими медицинскими терминами.

"В начале пилотного проекта качество распознавания речи составляло 87%, но благодаря активной доработке системы, а также постоянной обратной связи от врачей качество распознавания удалось повысить до 97-98%", - добавила заммэра.

Пилотный проект по тестированию новой технологии проводился с июня прошлого года в семи московских поликлиниках и был признан успешным. С сентября 2019 года его внедрение началось и в других городских медицинских организациях. В настоящее время технология используется во всех поликлиниках, где возможно ее подключение. В нескольких поликлиниках голосовой ввод будет внедрен сразу же после замены аналогового оборудования на цифровое. Обновление оборудования происходит в рамках нового стандарта московских поликлиник.

О технологии

"С целью повышения качества распознавания речи Центр диагностики и телемедицины передал в Центр речевых технологий (ЦРТ) 2,6 млн обезличенных протоколов рентгенологических исследований. На основе этих данных ЦРТ дорабатывает технологию", - сообщили в пресс-службе социального блока правительства Москвы.

Кроме того, в Центре диагностики и телемедицинских технологий отмечают, что внедрение системы голосового заполнения медицинских протоколов может стать эффективным инструментом не только для врачей-рентгенологов, но и для хирургов, эндоскопистов и врачей судебной медицины, а в перспективе также для терапевтов и невропатологов.

"Наибольшая эффективность в использовании голосового ввода достигается при описании исследований компьютерной, магнитно-резонансной томографий и цифровой рентгенографии. Это связано с тем, что короткие шаблоны протоколов флюорографии и маммографии быстрее заполняются несколькими кликами мыши", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в Москве ведется активная работа по цифровизации службы лучевой диагностики. "Это значит, что в скором времени все диагностическое оборудование службы подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Такое решение было принято по итогам встречи мэра Москвы с врачами-рентгенологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики, которая прошла в августе прошлого года", - заключили в соцблоке.