В Москве появились новые прогулочные маршруты на ВДНХ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новые прогулочные маршруты к летнему сезону разработали на ВДНХ. Они позволяют полюбоваться цветущими аллеями и ландшафтным парком, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Лето, когда все в цвету, - лучшая пора, чтобы пройтись по Центральной аллее, Ландшафтному парку, вдоль Каменских прудов или по парку Останкино. Здесь всегда можно найти подходящий маршрут для прогулок и пробежек, поездок на велосипедах и роликах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

На маршруте "ВДНХ в цветах" москвичи могут пройтись по аллеям и увидеть цветущие клумбы. Он проходит по Центральной аллее, Мичуринскому саду, скверам Юннатов и Латвийскому и Ландшафтному парку, а заканчивается в Минском сквере. Гостям встретятся живописные цветочные композиции, которые высажены ландшафтными дизайнерами, несколько цветников под названием "Большая картина полей". Также можно заглянуть в Сирингарий и Сад пяти чувств.

"Любителям делать эффектные селфи и снимать прекрасные виды понравится маршрут "За вдохновением", - говорится в сообщении. - Прогулка займет не более получаса, но за это время посетители увидят самые яркие достопримечательности ВДНХ и смогут сфотографироваться на их фоне".

Также специально к летнему сезону обновили два прогулочных маршрута, которые были популярны в 2019 году. Один из них - "Прогулка в тишине" - позволит отдохнуть в скверах Юннатов и Латвийском, полюбоваться Садовым прудом, Дубовой рощей и пройтись по уникальной воздушной экотропе длиной 474 м, проходящей через старинную Шереметьевскую дубраву.