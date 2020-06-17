Повышенное пособие получат почти 90 тыс. семей с детьми в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Повышенное пособие для детей от трех до семи лет в Москве получат почти 90 тыс. семей, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

28 апреля малообеспеченные семьи столицы получили повышенные выплаты в полном объеме сразу за несколько месяцев - доплаты с января по апрель, а также пособие за май.

"В Москве повышенное пособие на детей от трех до семи лет ежемесячно получают 87,7 тыс. семей с доходом не выше прожиточного минимума (до 17 679 рублей). Размер пособия составляет 50% от величины прожиточного минимума ребенка", - говорится в сообщении.

Если раньше семья оформляла пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет, все перерасчеты за предыдущие месяцы были выполнены автоматически, без подачи заявления. Те семьи, которые не получали такую выплату, могут обратиться за ее назначением на официальный сайт мэра Москвы.

В Москве проживают около 1,5 млн семей, в которых воспитывают более 2,1 млн детей. Их поддерживает город, предоставляя социальные выплаты и помощь.