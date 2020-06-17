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Акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний запустят в Москве

Планируется, что в течение года участниками программы станут 30 столичных IT-предприятий

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Программа экспортной акселерации GoGlobal, предназначенная для IT-компаний, будет запущена в Москве 18 июня. Ее подготовили Московский экспортный центр (МЭЦ) совместно с "Акселератором ФРИИ" (Фонд развития интернет-инициатив), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими. В итоге конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120 потенциальных участников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Программа включает еженедельные групповые практикумы для планирования задач и анализа результатов. Для каждой компании-участника предусмотрены 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов, а также более 20 часов воркшопов и мастер-классов от опытных предпринимателей, методологов, специалистов по маркетингу, продажам и другим направлениям.

"Наставники помогут предпринимателям найти целевую аудиторию за рубежом, проанализировать потребности клиентов, адаптировать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

В 2020 году предусмотрены дополнительные потоки акселератора. В течение года участниками совместной программы МЭЦ и акселератора Фонда развития интернет-инициатив смогут стать 30 столичных IT-предприятий.

"Акселератор ФРИИ" - программа роста и развития бизнеса. Ее уже прошли более 500 компаний.

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