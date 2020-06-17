Московские производители электроники увеличили продажи за четыре месяца 2020 года на 7,5%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Столичные производители компьютеров, электронных и оптических изделий с января по апрель 2020 года смогли реализовать товаров на 52,6 млрд рублей. Это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в опубликованном в среду сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве сейчас работают более 120 производителей электроники, которые за прошлый год продали товаров на 289,6 млрд рублей. Несмотря на временные ограничения, связанные с пандемией, объемы реализации в этом году выросли, за январь-апрель этот показатель превысил прошлогодний на 7,5% и составил 52,6 млрд рублей. Это стало возможно, в том числе, за счет поддержки, которую производителям оказывает город", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Четверть от всех столичных производителей электроники находится на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Там работают 30 компаний-резидентов, которые получают налоговые и таможенные послабления. Речь идет о сниженных налогах на имущество, землю, прибыль, льготах на аренду земли.

Около половины резидентов "Технополис "Москва", занятых в сфере микроэлектроники, поставляют свою продукцию за рубеж - в Китай, Германию, США, Болгарию, Канаду, Францию и Сингапур.