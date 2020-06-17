{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Репетицию парада Победы в Москве покажут на портале "Окно в город"

Жители столицы увидят прогон торжественной части и движение колонны военной техники по центральным улицам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Онлайн-трансляция репетиции парада Победы в Москве будет организована на портале "Окно в город". Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В объективы камер городской системы видеонаблюдения попадут репетиция парада Победы 17 июня и генеральная репетиция, которая состоится 20 июня. Жители увидят не только прогон торжественной части парада, но и движение колонны военной техники по центральным улицам города", - приводятся в сообщении слова начальника управления городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

Семнадцатого июня трансляция репетиции начнется в 18:00. На портале "Окно в город" можно будет увидеть, как движется военная техника от Нижних Мневников к Красной площади.

"Двадцатого июня в 09:30 пользователи увидят репетицию основной части парада на Красной площади. Также зрителям покажут движение военной техники по Новому Арбату, Красной Пресне, Звенигородскому шоссе и другим улицам", - говорится в сообщении.

"Окно в город" - портал, разработанный специалистами департамента информационных технологий столицы. В прошлом году все желающие могли посмотреть 13 трансляций (парад Победы, акцию "Бессмертный полк", День города, а также городские фестивали). В этом году на портале транслировались мероприятия в честь празднования Нового года, Крещения, а также праздничный салют в честь 75-летия Победы.

Теги
Россия75-летие Победы
Температура в Москве 17 июня может достичь 32 градусов и побить более чем вековой рекорд
В столице объявлено штормовое предупреждение
Читать полностью