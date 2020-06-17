Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 19 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. График движения пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в июне в связи с работами по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской железной дороги.

"В июне на нескольких участках Киевского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта пассажиров. Так, в ночь с 19 на 20 и с 27 на 28 июня, с 22:50 до 13:10, железнодорожники проведут укладку временных пролетных строений на реконструируемой станции Лесной Городок. Это необходимо для строительства тоннельной части будущего вестибюля", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, аналогичные работы 20 и 21 июня, с 22:50 до 10:00, пройдут на станции Тостопальцево. Обновление железнодорожной инфраструктуры также запланировано на станции Нара с 24 по 26 июня, с 21:00 до 07:00.

"На время работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек и аэроэкспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, некоторые пригородные поезда выведут из расписания", - говорится в сообщении.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.