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Температура в Москве 17 июня может достичь 32 градусов и побить более чем вековой рекорд

В столице объявлено штормовое предупреждение
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Воздух в Москве, как ожидается, прогреется в среду до 32 градусов тепла и может побить рекорд тепла, установленный 128 лет назад, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень жаркая погода. Температура ожидается 30-32 градуса. Сегодня с большой вероятностью будет взят рекорд 128-летней давности", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время рекорд по теплу 17 июня принадлежит 1892-му году. В тот день температура поднялась до 30,8 градуса.

Кроме того, в связи с аномальной жарой в столице выпущено штормовое предупреждение. "Штормовое предупреждение вновь. Так как температура с 11 до 19 часов ожидается в диапазоне 30-32 градуса", - уточнил Вильфанд.

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