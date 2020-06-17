Температура в Москве 17 июня может достичь 32 градусов и побить более чем вековой рекорд

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Воздух в Москве, как ожидается, прогреется в среду до 32 градусов тепла и может побить рекорд тепла, установленный 128 лет назад, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень жаркая погода. Температура ожидается 30-32 градуса. Сегодня с большой вероятностью будет взят рекорд 128-летней давности", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время рекорд по теплу 17 июня принадлежит 1892-му году. В тот день температура поднялась до 30,8 градуса.

Кроме того, в связи с аномальной жарой в столице выпущено штормовое предупреждение. "Штормовое предупреждение вновь. Так как температура с 11 до 19 часов ожидается в диапазоне 30-32 градуса", - уточнил Вильфанд.