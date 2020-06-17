Почти 40 объектов здравоохранения построят в Москве в ближайшие три года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти 40 объектов здравоохранения планируют построить в Москве в ближайшие три года. На эти цели заложено более 100 млрд рублей по инвестпрограмме, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

"В ближайшие три года в городе запланировано возведение 39 медицинских объектов. На эти цели до конца 2023 года Адресная инвестиционная программа города Москвы предусматривает выделение более 100 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что за три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 22 поликлиники, пять подстанций скорой помощи, три патологоанатомических корпуса, пять скоропомощных стационарных комплексов и четыре больничных здания.

"До конца 2020 года за счет средств городского бюджета должны быть построены и введены в эксплуатацию семь зданий для медицинских учреждений, два из которых уже сданы", - уточнил Загрутдинов.

Возведение медицинских объектов ведется в соответствии с городской программой "Столичное здравоохранение".