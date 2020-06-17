Роспотребнадзор нашел нарушения более чем на 1/3 проверенных объектов в Москве с мая

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Столичные специалисты проверили свыше 7 тыс. объектов торговли, транспорта, ЖКХ, спорта с начала мая 2020 года, нарушения санитарной безопасности выявили почти на 35% объектов. Чаще всего недочеты отмечали на объектах торговли, реже - на промышленных, об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Ведомство продолжает контролировать соблюдение мер профилактики распространения коронавируса на работающих объектах в Москве. Обучающие семинары провели для 341 субъекта предпринимательской деятельности, включая торговые центры, сетевые объекты торговли и общественного питания, гостиницы, спортивные объекты, промышленные предприятия, в том числе транспортной инфраструктуры и пищевой промышленности, общее количество лиц, прошедших обучение, составило около 1,7 тыс. человек.

"С начала мая 2020 года проверено 7 053 объекта, в том числе 6 139 - в ходе мониторинговых обследований, при которых нарушения установлены на 1 712 объектах (29%), и проведены проверки на 914 объектах, нарушения установлены на 740 объектах (81%)", - говорится в сообщении.

Чаще всего нарушения отмечались на объектах торговли, реже - на промышленных объектах. За последние две недели доля объектов, при проверках которых фиксировались нарушения, сократилась с 99% до 81% за счет объектов транспорта. По фактам нарушений составлено 650 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов - около 5 млн рублей. Основные нарушения - это несоблюдение социальной дистанции, дезинфекционного и перчаточно-масочного режима, отсутствие бактерицидных облучателей в местах скопления людей.

"Вместе с тем отдельные объекты оперативно устраняют нарушения, снижается число объектов, не выполняющих рекомендации Роспотребнадзора. Положительный результат дают и обучающие мероприятия, проводимые управлением", - добавляется в материале.