Цветение краснокнижных растений началось в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Редкие и краснокнижные растения зацвели на природных территориях Москвы. Среди них есть такие цветы, как чина весенняя, лунник и ландыш, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В природных парках города зацвели растения - редкие и даже занесенные в Красную книгу Москвы или надзорный список: радует глаз сочными красками чина весенняя, в сосняках зарозовел лунник, белые колокольчики ландышей бесшумно звенят на полянках, нежно-голубыми глазами смотрит незабудка болотная, а желтый ирис тянется к летнему солнцу", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, на природных территориях можно увидеть чину весеннюю. Она привлекает внимание своим цветением.

"На одном стебле у нее сразу фиолетовые, пурпурные и синие цветки. Разные краски этому растению помогают привлечь к цветам опыляющих насекомых, не зря чина считается одними из лучших медоносов", - отмечается в сообщении.

Также на природных территориях появился цветок лунник оживающий, или лунная фиалка. Его яркий цветок с ароматным сладким запахом тоже привлекает пчел. Лунник можно узнать по бутончикам, которые собираются в соцветия, окрашенные в белый, нежно-лиловый или темно-фиолетовый оттенок.

"А ирис желтый или болотный можно увидеть в сырых местах и даже в воде, по берегам водоемов. Его легко опознать по ярким желтым цветам, которых достаточно много на кусте с длинными остроконечными листьями, которые сохраняют зеленый цвет и привлекательность до самых заморозков", - сказано в сообщении.