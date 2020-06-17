ТЦ и пансионат для пожилых опечатали в Москве за несоблюдение мер против коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по Москве зафиксировали нарушения санитарных и других норм в работе пансионата для пожилых людей на 90 человек на востоке столицы и торгового центра на северо-востоке города. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Ведомство продолжает контролировать соблюдение мер профилактики распространения коронавируса на работающих объектах в Москве. В частности, по фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с мая деятельность 81 объекта приостановлена. Чаще приостанавливалась работа объектов торговли продуктами питания - 39 объектов, непродовольственными товарами - 17, предприятий общественного питания - пять, промышленных объектов - семь, пансионатов для лиц пожилого возраста - три, частных детских садов - четыре. При мониторинге 146 салонов красоты нарушения установлены на 18 объектах, составлено два протокола о временном запрете деятельности, и 11 июня опечатана парикмахерская на Алтуфьевском шоссе (СВАО), а 15 июня - салон красоты на Конюшковской улице (ЦАО).

"Специалистами территориального отдела Восточного административного округа 10 июня опечатаны помещения пансионата для пожилых людей "Теплые беседы" ООО "Социальный регион" (ул. Оранжерейная, д. 7), где проживали 90 человек. Все проживающие переведены в другие учреждения социальной защиты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пансионат не оборудован лифтом или устройством для транспортирования лиц пожилого возраста, отсутствуют помещения медицинского назначения, в том числе приемно-карантинное отделение с отдельным входом, спальные комнаты переполнены, недостаточно душевых установок, не проводится дезкамерная обработка постельного белья. Также нарушается поточность технологических процессов на пищеблоке.

Также в Северо-Восточном административном округе был опечатан торговый центр "Компас". В торговом центре не проводится термометрия у сотрудников, не осуществляется контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима сотрудниками и посетителями, не соблюдаются принципы социального дистанцирования, при входе в торговый центр отсутствуют кожные антисептики для рук, в центре не проводятся обеззараживание воздуха и эффективная дезинфекция помещений.