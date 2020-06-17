Строительство новой остановки МЦД-2 Марьина роща началось на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новую станцию второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Марьина роща начали строить в столице. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники приступили к строительству нового остановочного пункта Марьина роща, который разместится между станциями Рижская и Дмитровская Рижского направления МЖД и войдет в маршрут МЦД-2 Нахабино - Подольск. С платформы можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской ветки и строящуюся станцию Большой кольцевой линии метро", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на первом этапе для пассажиров будут построены платформа с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс. В переходе разместят кассы и турникеты. Для удобства маломобильных пассажиров установят лифты и эскалаторы.

"На втором этапе на станции запланировано простроить еще одну платформу для поездов МЦД-4. В настоящее время на станции уже ведутся работы по возведению фундамента вестибюля. Завершить строительство планируется в 2021 году", - сообщили в МЖД.

Кроме того, в рамках комплексного развития МЦД-2 ОАО "РЖД" продолжает строительство новых станций - Щукинская на Рижском направлении и Курьяново на Курском направлении МЖД, а также реконструкцию станций Нахабино и Подольск.