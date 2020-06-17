{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Велопатруль для помощи горожанам появится в центре Москвы в конце июня

Сотрудники патруля будут помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, а также проводить мониторинг состояния велодорожек и велопарковок

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Велопатруль, который будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, начнет работать в центре Москвы в конце июня. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"В конце июня мы запускаем велопатруль! Он будет работать в центральной части города и помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам", - говорится в публикации.

Там уточняется, что сотрудники на велосипедах будут помогать попавшим в ДТП, следить за исправностью транспортной инфраструктуры, включая мониторинг состояния велодорожек и велопарковок.

"Патрульные смогут помочь в оформлении Европротокола, оказать первую помощь, а также предоставить инструменты для починки велосипеда. Кроме того, сотрудники велопатруля сможет сообщать о грубых и опасных нарушениях правил парковки с помощью приложения "Помощник Москвы", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Теги
Россия
Дни открытых дверей в колледжах Москвы пройдут онлайн
В частности, 17 июня в Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова познакомят со специальностями издательского дела и дизайна
Читать полностью