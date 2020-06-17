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Загруженность дорог Москвы 16 июня достигла уровня того же дня в 2019 году

Число машин на дорогах составило 3,12 млн

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах Москвы увеличилось за неделю на 220 тыс. и достигло 16 июня 3,12 млн. Столько же машин было на столичных дорогах в аналогичный день прошлого года, сообщили ТАСС в среду в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

16 июня в столице были сняты принятые из-за ситуации с коронавирусом ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, также возобновили работу летние веранды кафе.

"Число машин 16 июня достигло 3,12 млн. В аналогичный день прошлого года количество автомобилей на дорогах Москвы было практически таким же, лишь на 0,3%, или 10 тыс. транспортных средств меньше", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что количество транспортных средств 16 июня было на 8%, или 220 тыс. единиц больше, чем в предыдущий вторник, 9 июня.

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