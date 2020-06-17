Суд обязал собственника отреставрировать усадьбу "Михайловское" в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Собственника усадьбы "Михайловское" в Москве по решению арбитражного суда обязали отреставрировать здание. Ему предстоит привести в порядок две часовни и главный усадебный дом, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департаменте культурного наследия.

Усадьба "Михайловское", расположенная в ТиНАО, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Этот архитектурно-парковый ансамбль был создан в конце 1770-х - начале 1780-х годов.

"Усадьба "Михайловское" - одно из главных украшений ТиНАО. И, безусловно, возвращение ее постройкам исторического облика должно быть приоритетной задачей собственника. Однако предписания Мосгорнаследия о необходимости провести комплексную реставрацию были неоднократно проигнорированы, поэтому дело пришлось передать в суд. Если памятник архитектуры и дальше будет оставаться в плачевном состоянии, то речь может пойти о других мерах - вплоть до изъятия объекта", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Теперь собственник в течение 10 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу должен выполнить работы по сохранению зданий усадьбы по согласованной с Мосгорнаследием проектной документации, а затем предоставить Мосгорнаследию отчетную документацию и успешно пройти процедуру приемки выполненных работ.