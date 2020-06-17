Около 1,5 тыс. объектов культурного наследия отреставрировано в Москве с 2011 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. объектов культурного и исторического наследия отреставрировано в Москве за последние годы, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра с министром культуры России Ольгой Любимовой хода реставрации памятников ансамбля Новодевичьего монастыря.

"Всего в Москве за последние годы (начиная с 2011 года по настоящее время - прим. ТАСС) отреставрировано около 1,5 тыс. объектов", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, за данный период в столице отреставрировано 1 439 объектов культурного наследия, в т. ч. работы на 15 памятниках были завершены в 2020 году. В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 2010 года в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.

"Большой вклад в эту работу вносит министерство культуры. Я очень рад, что снова вернулись на уникальные объекты, в том числе и на Новодевичий монастырь, чтобы продолжить работы", - сказал мэр. Все реставрационные работы на памятниках архитектуры в Москве останавливались с 13 апреля по 11 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

В свою очередь Любимова отметила, что работы по реставрации ансамбля монастыря идут по графику. "У нас получилось остаться в сроках. Мы понимаем, что объект реставрируется в течение нескольких лет, и, конечно, хочется, чтобы побыстрее была возможность и верующим людям приходить молиться, и приходить погулять, и на экскурсии", - сказала Любимова.

Кроме того, министр сообщила, что "до конца 2022 года вся реставрация будет завершена, в 2023 году будет продолжено благоустройство и приспособление под музейные пространства". Также, отметила Любимова, во время работ были сделаны научные и археологические открытия.

В состав ансамбля Новодевичьего монастыря входят 36 объектов. Уже проведены работы на 18, в этом году планируется завершение работ "под ключ" на девяти объектах, уточнила министр.

О монастыре

Новодевичий монастырь, основанный почти 500 лет назад, является одним из наиболее известных и популярных памятников русского зодчества. Архитектурный ансамбль включает 36 храмов, палат, башен и других памятников.

В 2004 году Новодевичий монастырь был включен в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Комплексная реставрация ансамбля Новодевичьего монастыря проводится за счет средств федерального бюджета, реставрация художественных надгробий - за счет бюджета Москвы. В 2018-2019 годах были завершены работы по реставрации и воссозданию исторического облика 18 памятников Новодевичьего монастыря, в 2020-2023 годах планируется привести в порядок еще столько же.