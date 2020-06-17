Член ОНК сообщил, что в СИЗО "Капотня" выявлены 15 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Не менее 15 заразившихся коронавирусной инфекцией выявлено в СИЗО "Капотня", куда с момента введения карантинных мер помещали всех вновь арестованных, обвиняемых и подозреваемых в Москве. Об этом ТАСС сообщил член столичной ОНК Александр Хуруджи.

"Сегодня члены ОНК Москвы посетили СИЗО-7 в Капотне. По сообщению администрации СИЗО, за время карантина были выявлены 15 зараженных COVID-19. Все они были незамедлительно переведены в больницу "Матросской Тишины". Кроме этого в СИЗО-7 действуют восемь карантинных камер, в которых содержатся те арестованные, которые контактировали с зараженными, но у них тесты не подтвердили наличие инфекции. Тестирование проводится при поступлении в СИЗО и при отправке арестованных в другие учреждения", - сказал он.

Также правозащитник рассказал, что после введения карантинных мер посещения обвиняемых в СИЗО проходят в новом формате: в камеры общественников больше не пускают. На входе членам ОНК предлагают надеть специальные прорезиненные костюмы химзащиты, предоставленные СИЗО, маску и перчатки, а после проводят в комнату для свиданий. "Туда же выводят арестованных, которых общественники намерены были посетить. Общение происходит через стекло по телефону. В новом формате жалоб у арестованных нет. Все положительно отзываются о работе учреждения", - отметил Хуруджи.