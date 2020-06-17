{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рабочие нашли снаряд времен войны на северо-востоке Москвы

На место следуют саперы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ на улице Серебрякова на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На стройплощадке на улице Серебрякова строителями обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, на место следуют саперы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что в 15:38 поступило сообщение, что по адресу: улица Серебрякова, 38, при проведении монтажно-строительных работ обнаружен цилиндрический предмет со следами коррозии.

Теги
Россия
Летняя школа космического искусства в Москве начнет работу в онлайн-формате с 27 июля
Проект представляет собой образовательную программу с тематическими лекциями и семинарами как для участников, так и для широкой аудитории
Читать полностью