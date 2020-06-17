Рабочие нашли снаряд времен войны на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ на улице Серебрякова на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На стройплощадке на улице Серебрякова строителями обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, на место следуют саперы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что в 15:38 поступило сообщение, что по адресу: улица Серебрякова, 38, при проведении монтажно-строительных работ обнаружен цилиндрический предмет со следами коррозии.