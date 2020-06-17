МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский Музей космонавтики откроет международную Летнюю школу космического искусства в онлайн-формате с 27 июля по 31 августа 2020 года. Это лабораторный проект музея совместно с арт-практикой Artypical, связанный с современными представлениями человека о космосе и историей освоения космического пространства, сообщила в среду пресс-служба департамента культуры города Москвы.

"Летняя школа космического искусства в Москве начнет работу в онлайн-формате с 27 июля по 31 августа. С 18 июня по 5 июля 2020 года московский Музей космонавтики объявил конкурс на участие в этом проекте, пригласив музыкантов, художников, научных исследователей и технологических разработчиков из разных стран мира для создания новых звуковых и визуальных произведений разных жанров", - говорится в сообщении.

Школа представляет собой образовательную программу с тематическими лекциями и семинарами как для участников школы, так и для широкой аудитории. Тематика затрагивает разные сферы творчества: "Космос в кинематографии и визуальном искусстве", "Звуковые исследования космоса", "Медиа археология космоса", "Иконография космических полетов" и другие.

В команде Летней школы космического искусства Музея космонавтики представлены международный куратор, исследователь новых медиа Наталья Фукс, аудиовизуальный художник, музыкант, инженер из США Питер Кирн, а также приглашенные эксперты из сферы современной культуры, космических технологий, международных институций, связанных с исследованиями космоса.

Занятия в школе проводятся бесплатно для участников. Требуется подать заявку на участие с мотивационным письмом и портфолио (на русском и английском языках) в срок до 5 июля 2020 года включительно по адресу: sass@artypical.com. Лучшие проекты, созданные в рамках школы, могут получить поддержку на реализацию в рамках совместных публичных программ.