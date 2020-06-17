Ежегодный экологический мониторинг почв начался в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты Мосэкомониторинга приступили к работам по ежегодному мониторингу почв города. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сеть мониторинга почв охватывает всю территорию города в современных границах. Так, 1 333 площадки постоянного наблюдения расположены на территориях различного функционального назначения: в общественных, жилых, производственных зонах, зонах ООПТ (особо охраняемые природные территории - прим. ТАСС), природных и озелененных территориях и вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Ежегодно обследуется около 300 территорий", - говорится в сообщении.

Для оценки пространственного загрязнения почвенного покрова из поверхностного слоя отбираются смешанные пробы почвы. На отдельных территориях исследуется миграция загрязняющих веществ.

"При проведении аналитических исследований специалисты изучают основные агрохимические свойства почв (рН, содержание органического вещества, макроэлементов питания растений - азота, фосфора, калия), контролируют возможные процессы засоления, определяют общее (валовое) содержание тяжелых металлов и их подвижных (доступных для растений) форм, а также органических загрязнителей - бенз(а)пирена и нефтепродуктов", - уточняется в сообщении.

В 2019 году уровень загрязнения почв нефтепродуктами был минимальный, в 10 раз ниже нормативно "допустимого". С начала мониторинговых наблюдений (2005-2006 гг.) концентрация загрязнителя в почве снизилась в 5,3 раза.