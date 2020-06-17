Власти Москвы компенсируют льготникам стоимость билетов на санаторное курортное лечение

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московские власти компенсируют льготным категориям граждан стоимость билетов на санаторное курортное лечение. Соответствующее постановление столичного правительства подписал мэр Сергей Собянин, сообщается в материалах к заседанию его президиума.

"Гражданам, которые самостоятельно приобрели билеты для проезда к месту лечения с датой заезда, начиная с 1 апреля 2020 года, и по объективным причинам не смогли их своевременно вернуть, понесенные затраты будут компенсированы из расчета не более 13 тыс. рублей на каждого льготника либо сопровождающего лица. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в материалах.

Отмечается, что согласно указу мэра о введении режима повышенной готовности, связанного с пандемией коронавируса, была временно приостановлена организация санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Это дети-инвалиды, инвалиды первой группы, пострадавшие в результате террористических актов и другие лица. "В общей сложности в апреле-мае 2020 года на лечение не смогли выехать 48,6 тыс. москвичей. Выданные им путевки перенесены на более поздний период", - уточняется в тексте.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, объекты сфер услуг и торговли, отменены самоизоляция для граждан, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.