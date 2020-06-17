Рестораторы Москвы открыли около 700 летних веранд после снятия ограничений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 700 летних веранд открыли рестораторы Москвы после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

С 16 июня столичные власти разрешили открыть летние веранды, а еще через неделю, 23 июня, как ожидается, заработают и стационарные заведения общепита.

"В Москве открылись около 700 летних веранд из 2,5 тыс. Это говорит о том, что отрасль тяжело возвращается к нормальной жизни", - сказал Бухаров. По его словам, представители отрасли рассчитывают на дополнительные меры государственной поддержки.

В частности, по его словам, рестораторы просят разрешить использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), которая подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса. По УСН можно выбрать в качестве объекта налогообложения "доходы" (ставка в этом случае - 6%) или "доходы минус расходы" (ставка 15%). При этом штат сотрудников не должен превышать 100 человек, а доход не должен быть выше 150 млн рублей в год.

"В нашей отрасли работает около 3 млн человек. Даже среднему ресторану, чтобы обслужить 500 посетителей в день, необходимо не менее 100 человек персонала", - считает Бухаров.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса, о которой те попросили его на встрече 16 июня. Собянин сообщил, что даст поручение заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову, руководителю департамента торговли и услуг Алексею Немерюку "вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу".