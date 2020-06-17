Власти Москвы продлили действие сертификатов на детский отдых

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Действие ранее выданных сертификатов на детский отдых продлили в Москве до 31 октября 2021 года. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

В рамках объявленного режима повышенной готовности правительством Москвы была временно приостановлена организация выездного летнего отдыха для детей из социально незащищенных семей. Детские лагеря были временно закрыты в других регионах России. Из-за этого семьи, которые получили сертификаты на оплату детских путевок, не смогли ими воспользоваться в июне.

"Июльская и августовская смены детского отдыха, скорее всего, будут проходить в ограниченных масштабах, и, соответственно, многие семьи также не смогут приобрести путевки. В этой связи правительством Москвы было принято решение продлить действие ранее выданных сертификатов на отдых и оздоровление детей до 31 октября 2021 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Напоминается, что в рамках московской программы детского отдыха родители или иные законные представители ребенка могут самостоятельно приобрести путевку в детский оздоровительный лагерь, полностью либо частично оплатив ее за счет сертификата, выданного правительством города. Стоимость сертификата составляет 30 тыс. рублей.