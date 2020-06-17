Лечение в инфекционной больнице №2 в Москве проходят более 540 человек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Лечение в Инфекционной клинической больнице № 2 города Москвы (ИКБ-2) проходят 547 человек, из них 266 с подозрением на коронавирус, сообщила в среду своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Светлана Краснова.

В Москве работают несколько базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"На 17 июня в ИКБ №2 проходят лечение 547 человек. Из них 266 пациентов с подозрением на коронавирус и 197 с лабораторно подтвержденным диагнозом. За последние сутки в учреждение поступило 54 человека, из них 16 с COVID", - написала Краснова.

Главный врач больницы № 15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook привел сводку за последние сутки. "На лечении находятся 1 075 пациентов, из них с внебольничной пневмонией, предположительно, вирусной этиологии - 1 032 человека. В том числе пациентов с COVID - 521, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 53 пациента. Поступили за прошедшие сутки 114 человек, выписаны - 133", - написал Вечорко.

Главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов в своем аккаунте в Facebook сообщил, что в его клиническом центре инфекционных болезней на 17 июня состоят на лечении 195 пациентов. У всех подтверждены коронавирус и пневмония. С кислородной поддержкой в больнице находятся 144 пациента, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13. Всего за сутки в инфекционный центр поступили 12 пациентов, выписались 33.

О ситуации

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 553 301 случай заражения, выздоровели 304 342 человека, умерли 7 478. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве наиболее сложная ситуация в России, однако в последнее время она улучшается. Всего в городе выявлено 209 745 случаев заражения, из них 1 065 за последние сутки. Выздоровели 128 385 человек, умерли 3 434. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 271 человек. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.