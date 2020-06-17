Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада на Красной площади

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Шесть станций метрополитена в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку пассажиров в среду с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - говорится в публикации.

17 июня более 14 тыс. военнослужащих и свыше 230 единиц техники примут участие в первой ночной совместной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. Репетиция традиционно начнется в 22:00 мск.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В этом году в параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций. Военным предстоит провести еще две тренировки - ночную репетицию 18 июня и генеральную репетицию 20 июня.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащих, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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