Более 780 человек посетили музеи Москвы с момента снятия ограничений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Музеи Москвы посетили 784 человека по предварительной записи с момента снятия ограничительных мер. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в среду.

"По музеям мы сейчас имеем рекомендации на федеральном уровне и предписания от городского управления. Никакого ажиотажа мы не можем допускать. Музеи у нас открылись с 16 июня, и за вчера по электронной записи их уже посетило 784 человека", - сказал Кибовский.

Он добавил, что посещаемость больше у тех музеев, рядом с которыми есть парковые территории.

"Первый день - это не показатель. Очевидно, что статистика посещаемости каждый день будет расти. Однако число 784 - достаточно хороший показатель, благодаря которому можно сделать вывод, что общество готово к посещению учреждений культуры", - сказал Кибовский.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей. Посетителей просят не забывать о маске, перчатках и социальной дистанции. Также музеям рекомендовано продавать билеты по сеансам, чтобы избежать скопления людей.

Среди музеев, открывшихся со вторника, - Московский музей современного искусства, Бахрушинский музей, Еврейский музей и центр толерантности и другие. Музей архитектуры им. Щусева планирует открыться с 23 июня, Государственная Третьяковская галерея - с 3 июля, Пушкинский музей - 10 июля.