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Поезда на зеленой ветке метро Москвы идут с увеличенными интервалами

В районе станции "Технопарк" проводят технический осмотр состава

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Поезда в сторону центра на Замоскворецкой линии Московского метрополитена идут с увеличенными интервалами из-за технического осмотра состава в районе станции "Технопарк". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за подозрения на неисправность один из составов останавливали для осмотра на "Технопарке". Сейчас от этой станции в центр поезда идут с увеличенными интервалами",- сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного метро утверждают, что движение поездов уже идет по графику. "Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее для проверки инфраструктуры на южном участке Замоскворецкой линии были незначительно увеличены интервалы движения поездов. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", - сказали в метро.

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