Новый рекорд тепла может быть установлен в Москве в четверг

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Четверг, 18 июня, может стать самым теплым днем в Москве за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что воздух прогреется до 30-32 градусов тепла, а предыдущий рекорд составляет 31,3 градуса тепла, сообщил ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теперь (после того, как ранее в среду был побит рекорд тепла, установленный 128 лет назад - прим. ТАСС), думаю, нужно трепетать по поводу нового события. Завтра, 18 июня, рекордное значение 31,3 было зафиксировано в 1895 году. Устоит ли этот рекорд?" - сказал Вильфанд.

По его словам, определенная вероятность нового рекорда 18 июня существует. "Но узнаем мы только завтра, а пока что можно делать ставки, будет побит или нет", - отметил он.