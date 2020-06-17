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Водителей просят отказаться от поездок в центр Москвы 18 июня из-за репетиции Победы

Ограничивать движение начнут с 17:30 мск

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Автомобилистов просят отказаться от поездок в центр столицы 18 июня. Движение ограничат из-за репетиции в рамках подготовки к параду Победы, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Центр организации дорожного движения напоминает водителям о том, что завтра (18 июня) в связи с репетицией парада Победы с 17:30 начнут ограничивать движение в городе. Рекомендуем заранее ознакомиться с подробными схемами ограничений на едином транспортном портале, и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города в вечернее время", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что в среду из-за ограничений на северо-западе и в центре Москвы загруженность на дорогах достигала 9 баллов. "Будьте внимательны. В дни репетиций лучше всего оставить свой автомобиль дома, а для передвижения по городу пользоваться городским транспортом", - заключили в пресс-службе.

Парад Победы на Красной площади в Москве 2020 году из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Он состоится 24 июня. Движение будет ограничено 18, 19, 20, 23 и 24 июня.

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