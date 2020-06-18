QR-коды применят для обработки бюллетеней на более 1,6 тыс. московских участках

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Систему ускоренного введения данных итоговых протоколов участковых избиркомов в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" с помощью QR-кодов применят на более 1,6 тыс. избирательных участках столицы в дни голосования по поправкам к Конституции РФ, на которых не будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Соответствующее решение приняли члены Мосгоризбиркома на заседании в среду, о чем свидетельствует опубликованное на сайте комиссии решение.

"Московская городская избирательная комиссия решила: избирательным комиссиям, которые не используют технические средства подсчета голосов - КОИБы - применять технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС РФ "Выборы" с использованием машиночитаемого кода при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Утвердить перечень избирательных участков, на которых будет применяться технология", - говорится в документе.

Как отмечается в приложении к решению комиссии, в данный перечень входят 1 641 избирательный участок.

О голосовании

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.