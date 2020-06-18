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В Новой Москве в ходе конфликта неизвестный ножом ранил мужчину

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован с колото-резаной раной после конфликта в Новой Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Липовый парк, дом 7, неизвестный в ходе конфликта неустановленным предметом причинил мужчине проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки с повреждением внутренних органов", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, пострадавший госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ранение было нанесено ножом.

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