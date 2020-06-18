Москвичи могут проверить подлинность документов на жилье с помощью сервиса на mos.ru

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новый сервис на портале mos.ru поможет быстро проверить подлинность документов жилищного учета. Он будет полезен горожанам при заключении сделок с недвижимостью, сообщается в четверг на портале мэрии.

"Москвичи могут проверить подлинность документов жилищного учета с помощью нового сервиса на mos.ru. Он позволяет получить информацию о выданной выписке из домовой книги или едином жилищном документе, чтобы сравнить ее со сведениями, указанными в бумажной копии документа", - говорится в сообщении.

Теперь у всех выписок из домовой книги и единых жилищных документов есть QR-код, который содержит уникальный код документа. Отсканировав его при помощи камеры смартфона, пользователь попадает на специальную страницу mos.ru с информацией о выданном документе. Кроме того, проверить документ можно на странице нового сервиса. Для этого необходимо ввести его идентификатор в специальное поле и нажать кнопку "Проверить". Если документ подлинный, то у пользователя откроется страница mos.ru с этим документом, часть данных в нем будет скрыта. Если номер выписки или единого жилищного документа введен неправильно либо документ неподлинный - система выдаст сообщение "Документ не найден".

Как отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого приводятся на портале, достоверность данных в сервисе обеспечивается за счет использования технологии блокчейна. "Все сведения хранятся таким образом, что их невозможно заменить или удалить. Технология блокчейна уже хорошо зарекомендовала себя в проектах "Активный гражданин" и "Ярмарки выходного дня", - подчеркнул глава департамента.