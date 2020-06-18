Эксперты подтвердили ценность дома в центре Москвы, где жил Баратынский и гостил Пушкин

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия подтвердили историческую и художественную ценность двухэтажного особняка XVII-XIX веков, расположенного по адресу: Вознесенский переулок, дом 6/3, строение 1. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"После проведенного исследования специалисты определили ценность архитектурно-художественного оформления фасадов особняка в Вознесенском переулке, отдельные элементы которых датируются XVII, XVIII и XIX веками. Также в предмет охраны памятника вошли конструкция и материал кровли XIX века, местоположение, форма, размер и оформление дверных и оконных проемов. Кроме того, ценными признаны интерьеры 1800-х годов", - рассказал порталу руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, теперь все реставрационные работы в особняке будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны.

Изначально здание было построено в стиле ампир, но неоднократно перестраивалось, а в конце XIX века дом приобрел черты необарокко с характерным богатым убранством фасадов и сложными декоративными элементами. Как отмечается на портале, в этом особняке в 1717 году родился поэт Александр Сумароков, здесь он провел детство и юность. В 1827 году в доме поселился поэт и переводчик Евгений Баратынский, к нему в гости заходил поэт и писатель Александр Пушкин. По данным историков, в этом особняке в конце 1830 года Пушкин впервые прочитал Баратынскому "Повести Белкина". Во второй половине XIX века в доме жил писатель и общественный деятель Александр Станкевич, а после революции (с 1926 по 1959 год) в особняке жил и работал архитектор Иван Жолтовский.

Также выявленным объектом культурного наследия признан одноэтажный флигель XIX века по соседству с особняком, где сегодня располагается Дом моды Валентина Юдашкина. По словам главы Мосгорнаследия Емельянова, в 2019 году арендатор здания был оштрафован судом за невыполнение предписаний столичного департамента культурного наследия, его обязали провести комплексную реставрацию флигеля и вернуть постройке исторический облик.