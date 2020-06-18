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Реновация

Порядка 15 тыс. человек задействованы в строительстве по программе реновации в Москве

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, объемы трудовых ресурсов на стройплощадках наращиваются почти на 20%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. человек работают на стройплощадках по программе реновации в Москве. После возобновления работ с 12 мая наращиваются объемы строительства и трудовых ресурсов, сообщил в четверг руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что с 13 апреля по 11 мая на всех площадках реновации были приостановлены строительно-монтажные работы.

"Для того чтобы наверстать прежние показатели, мы наращиваем объемы строительства, а также объемы трудовых ресурсов почти на 20%. <...> На сегодняшний день на площадках реновации у нас работает порядка 15 тыс. человек уже. По мере раскрытия площадок число людей также увеличится", - сказал Загрутдинов.

Руководитель департамента добавил, что строители соблюдают все требования Роспотребнадзора по безопасности из-за коронавируса. В настоящее время вспышек заражения на площадках не наблюдается.

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