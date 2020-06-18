В Москве намерены построить почти 20 объектов здравоохранения в рамках реновации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 20 объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в Москве в рамках программы реновации, шесть из проектов уже утверждены. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что с 13 апреля по 11 мая на всех площадках реновации были приостановлены строительно-монтажные работы. На сегодняшний день на всех площадках работы возобновлены.

"По всем проектам планировок порядка 20 (объектов здравоохранения планируется ввести в эксплуатацию в рамках реновации - прим. ТАСС). По всем проектам планировок мы уже учли, утвердили шесть объектов здравоохранения", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что при необходимости и по всем стандартам объекты здравоохранения всегда учитываются в проектах.

Ранее руководитель департамента сообщил, что всего в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию 66 жилых домов в рамках программы реновации. Было введено пять, еще 61 дом введут до конца года.