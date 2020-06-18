Северо-восточный участок БКЛ метро планируют запустить в 2022 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют запустить северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в 2022 году. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя департамента строительства столицы Сергей Сущенко.

"Проходка у нас полностью завершится в 2021 году, а ввод станций и завершение всех работ в 2022 году. У нас все работы ведутся в графике. То есть северо-восточный участок БКЛ метро заработает в 2022 году", - сказал Сущенко.

На северо-восточном участке БКЛ от "Савеловской" до "Нижегородской" на сегодняшний день ведется проходка еще двух тоннелей. В конце сентября планируется завершить проходку левого перегонного тоннеля от станции "Савеловская" до станции "Рижская". В октябре завершится проходка левого перегонного тоннеля от станции "Сокольники" до "Рижской".

Проект БКЛ стал самым грандиозным в истории московского метростроения. По планам, Большое кольцо соединит все радиальные линии на расстоянии 10 км от Кольцевой. Длина БКЛ составит 70 км, здесь будет 31 станция, с нее можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на ж/д направления. БКЛ разгрузит Кольцевую линию Московского метрополитена и Московское центральное кольцо.