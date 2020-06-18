Еще 3 тыс. коек в больницах Москвы переведут на оказание плановой помощи

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Медицинские стационары, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом нового типа, продолжают возвращаться к оказанию плановой помощи, в скором времени еще 3 тыс. коек в столичных больницах вернут к обычному функционалу, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что около 6 тыс. коек в 10 коронавирусных стационарах столицы подготовили к перепрофилированию на оказание плановой помощи.

"Москва продолжает борьбу с ковидом, многие клиники продолжают работать, хотя мы практически каждую неделю принимаем решения о выводе из "ковидной системы" одну за другой клиник. Буквально сегодня приняли решение о выводе еще 3 тыс. [единиц] коечного фонда для того, чтобы они занимались плановой <…> помощью", - сказал Собянин.

Четвертого июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в госпиталях для ветеранов войн № 1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности "освободят" более 2,8 тысячи коек. Общий коечный фонд обратно перепрофилируемых стационаров на тот день составлял практически 6 тыс. коек. Тогда уже начались работы по возвращению к стандартному режиму пяти перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров: госпиталя на Шаболовке, клинических больниц им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и № 31.