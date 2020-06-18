Цветение желтых водяных лилий-кубышек началось в парках Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Цветение желтых кубышек - как еще называют этот цветок желтых водяных лилий - началось на поверхности прудов Кузьминского парка. Об этом в четверг ТАСС рассказали в пресс-службе Мосприроды.

"Растения с листьями в форме сердца зацвели на водоемах природных территорий "Кузьминки-Люблино". Над поверхностью воды распустились крупные цветки в виде сплюснутого сверху желтого шарика. Люди не зря дали этому растению название "кубышка" - его цветок повторяет форму глиняного сосуда с выпуклыми, раздавшимися боками, служившего раньше копилкой для мелких монеток", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, кубышка, как и ее родственница, известная всем кувшинка или водяная лилия, которая зацветет на прудах чуть позднее, относится к древнейшим цветковым растениям. Она появилась на Земле 30 млн лет назад и сохранила ряд признаков, характерных для первых покрытосеменных растений.

"Для опыления каждый цветок кубышки содержит "медовую ямку", привлекающую насекомых нектаром, а семена растения, созревающие в конце лета на плодах в воде, покрыты слизью, которая позволяет им разноситься по водоемам, приклеиваясь к рыбам или лапкам уток", - говорится в сообщении.

Ползучее корневище кубышки на дне водоемов способно переносить пересыхание и промерзание пруда зимой. Оно запасает в себя много крахмала, и раньше в голодное время шло в пищу, но следует помнить о том, что это растение очень ядовитое и требует специальной обработки. Фабричным способом из кубышки получают сильнодействующие препараты для лечения различных болезней.