Пассажиропоток на МЦД после окончания режима самоизоляции вырос на треть

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток на московских центральных диаметрах (МЦД) после снятия режима самоизоляции вырос почти на 34%, за период с 9 по 17 июня поездами МЦД воспользовались около 2,2 млн человек, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Пассажиры постепенно возвращаются на МЦД. Это связано с отменой пропускного режима и поэтапным снятием ограничений в Москве и Московской области. С 9 по 17 июня по диаметрам пассажиры совершили 2,2 млн поездок, что на 33,8% больше, чем за предшествующий аналогичный период. Однако общий пассажиропоток все-таки ниже на 38,1% относительно прошлогоднего показателя. Мы просим пассажиров ответственно относиться к своему здоровью и [здоровью] окружающих и при поездках в общественном транспорте не забывать пользоваться масками и перчатками", - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что на МЦД проводится усиленная санитарная обработка, 12 раз в сутки дезинфицируют все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: поручни эскалаторов, двери турникетных павильонов, автоматы по продаже билетов, кассовые окна. На станциях установили автоматические устройства с антисептиком для обработки рук. Каждый пассажир может воспользоваться ими бесконтактно.

Кроме того, трижды в день обрабатывают подвижной состав, в том числе "холодным туманом", который проникает во все труднодоступные места и уничтожает до 100% микробов. Также в поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха.

С 9 июня в Москве по указу мэра столицы Сергея Собянина завершился режим самоизоляции. Отменены графики прогулок, жители города, включая людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, могут свободно передвигаться по столице. Также отменены пропуска для поездок на транспорте, вновь заработали социальные карты, и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда.

Продлить срок действия неиспользованных проездных билетов можно с 12 июня в кассах метро и "Мосгортранс". Несмотря на отмену режима самоизоляции, в Москве сохраняются требования по масочно-перчаточному режиму, в том числе для поездок в общественном транспорте.