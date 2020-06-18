В Москве из-за жары каждые три часа поливают дороги и проводят аэрацию воздуха

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичные коммунальные службы каждые три часа поливают улицы и проводят аэрацию воздуха из-за жаркой погоды, установившейся в Москве. Ежедневно в этих работах задействованы около 43 тыс. сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тыс. единиц техники, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса городского хозяйства

"Из-за жаркой погоды, установившейся в столичном регионе, все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию - шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать становится легче", - привели в пресс-службе слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что также в летний период дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов.

Кроме того, в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00.

Как сообщила пресс-служба Росгидромета, жара, способная оказывать негативное влияние на здоровье людей, сохранится на европейской территории России до конца недели. Температурные аномалии в этот период будут в диапазоне 5-16 градусов.