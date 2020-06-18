Космонавт Иванишин может проголосовать по поправкам онлайн с борта МКС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Космонавт Анатолий Иванишин, имеющий постоянную регистрацию в Москве, попросил предоставить ему возможность принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"У нас космонавт, который на орбите, с московской пропиской, запросил возможность проголосовать. Речь идет не о тестовом голосовании, а о поправках к конституции. [Это Анатолий] Иванишин. Второй космонавт, Иван Вагнер, не имеет права голосовать электронно. Мы рассмотрели этот вариант, это возможно, но возможно только через Хьюстон, потому что связь идет через Хьюстон", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что к данному вопросу был привлечен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который должен связаться с НАСА. "Это вызов серьезный. Он (Иванишин) сейчас на орбите уже. Технически пытаемся решить", - сказал Венедиктов.

Иванишин и Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди прибыли на МКС 9 апреля в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16". Планируемая продолжительность их полета - 196 суток. Для Иванишина этот полет стал третьим, для Вагнера - первым.